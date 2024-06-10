Технологии новой генерации

3 января 2023 7,6K прочитали Высокоинтеллектуальный, малозаметный, сверхзвуковой – это одни из основных требований к истребителю пятого поколения При создании истребителя Су-57 в ОКБ Сухого были разработаны десятки и сотни передовых решений.