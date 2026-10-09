Клаксон
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Клаксон

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Toyota Hilux BEV испытали сбросом прицепа-автодома

Toyota Hilux BEV испытали сбросом прицепа-автодома

Сотрудники британского подразделения автокомпании в испытании нового электрического пикапа Toyota Hilux BEV воссоздали тест из знаменитого теле-шоу Top Gear.

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