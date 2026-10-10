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Аргументы и Факты

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МИД: более 10 стран пострадали от вмешательства в их дела через Starlink

МИД: более 10 стран пострадали от вмешательства в их дела через Starlink

Более десяти государств столкнулись с внешним воздействием на свои внутренние процессы с применением спутниковой интернет-системы Starlink, заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Борис Васильев.

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