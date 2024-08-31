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Вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту пропал на Камчатке 

Вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту пропал на Камчатке 

На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, что на 17 км юго-западнее аэропорта Елизово.

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