Вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту пропал на Камчатке 

На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, что на 17 км юго-западнее аэропорта Елизово.