Смертельный вирус стремительно распространяется в Японии

Заболевание, вызванное «плотоядной бактерией», стремительно распространяется в Японии. Эта бактерия, известная как стрептококк группы А, приводит к развитию синдрома стрептококкового токсического шока, который может убить человека всего за 48 часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Bloomberg.