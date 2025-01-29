Семейный клуб казачьих традиций "Живы-крепки" из хутора Деминского, руководитель Т. М. Попова.
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Семейный клуб казачьих традиций "Живы-крепки" из хутора Деминского, руководитель Т. М. Попова.