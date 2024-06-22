Сотрудники УМВД России по Ивановской области почтили память героев Великой Отечественной войны

В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны ивановские полицейские - преемники славных традиций своих дедов и прадедов, отдали дань памяти героям, сражавшимся против вторгшихся на территорию нашего государства захватчиков.
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