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Иваново

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В ночь с 26 на 27 июня в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехники

В ночь с 26 на 27 июня в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехники

В ночь с 26 на 27 июня в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили семь поливомоечных машин, пылеуборочная машина, прицепной пылеуборочный агрегат «Чистодор» и два трактора.

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