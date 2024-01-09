Увидит ли молодёжь пенсии?

Как я и предупреждал, пенсионные фонды США начали сыпаться. Блумберг пишет, что Пенсионная система учителей штата Калифорния, второй по величине пенсионный фонд страны, лихорадочно ищет 30 миллиардов долларов, чтобы избежать необходимости сбрасывать ценные бумаги за бесценок (ссылка).