Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Увидит ли молодёжь пенсии?

Увидит ли молодёжь пенсии?

Как я и предупреждал, пенсионные фонды США начали сыпаться. Блумберг пишет, что Пенсионная система учителей штата Калифорния, второй по величине пенсионный фонд страны, лихорадочно ищет 30 миллиардов долларов, чтобы избежать необходимости сбрасывать ценные бумаги за бесценок (ссылка).

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