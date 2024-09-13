Главврачу Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана назначили домашний арест

Суд избрал меру пресечения главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елене Сизовой. Обвиняемая будет находиться под домашним арестом до 4 октября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
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