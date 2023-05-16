«Миллионы женщин, сильных и смелых»: портреты жен участников СВО появились на улицах Самары

Фотопортреты жен российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, появились на центральных улицах Самары.
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