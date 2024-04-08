В России подорожают поездки на такси

До конца 2024 года цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30 процентов. Об этом «Парламентской газете» в понедельник, 8 апреля, сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
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