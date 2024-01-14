В Архангельске наказали водителя автобуса за нарушение прав маломобильного пассажира

Компания-перевозчик «Рико» провела служебное расследование по факту нарушения правил правила посадки и высадки пассажиров, в результате которого водитель автобуса не забрал с остановочного пункта маломобильного пассажира.
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