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Рекламу банков обязали отображать полную стоимость кредитов

Рекламу банков обязали отображать полную стоимость кредитов

Кредитные организации в РФ не смогут больше занижать процентные ставки в рекламе, их обязали демонстрировать весь диапозон стоимости кредита или займа и дополнительные тонкости своих услуг, соответствующий закон вступил в силу с 23 октября.

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