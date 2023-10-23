Рекламу банков обязали отображать полную стоимость кредитов

Кредитные организации в РФ не смогут больше занижать процентные ставки в рекламе, их обязали демонстрировать весь диапозон стоимости кредита или займа и дополнительные тонкости своих услуг, соответствующий закон вступил в силу с 23 октября.
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