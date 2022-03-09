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«Сейчас крайне опасно работать в России». Поставки китайских смартфонов в Россию рухнули из-за обвала рубля

«Сейчас крайне опасно работать в России». Поставки китайских смартфонов в Россию рухнули из-за обвала рубля

Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию из-за обвала рубля и западных санкций, несмотря на попытки Пекина поддерживать Москву.

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