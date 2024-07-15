Вслед за Бастрыкиным жёсткую позицию в отношении мигрантов занял глава Рособрнадзора: "Я радикален"

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Вслед за главой СК России Александром Бастрыкиным жёсткую позицию в отношении мигрантов занял руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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