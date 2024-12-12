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Владелец «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Владелец «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис предположил, когда нападающий Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

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