Стоимость букетов в России выросла на 6–9% за год, средняя цена сейчас — 4,3 тыс рублей. Рост цен объясняют падением рубля, ростом издержек и ограничением импорта из Армении.
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