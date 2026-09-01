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Стоимость букетов в России выросла на 6–9%

Стоимость букетов в России выросла на 6–9%

Стоимость букетов в России выросла на 6–9% за год, средняя цена сейчас — 4,3 тыс рублей. Рост цен объясняют падением рубля, ростом издержек и ограничением импорта из Армении.

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