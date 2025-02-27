Дочь Волочковой раскрыла подробности о женихе и безбедной жизни

Оказалось, что наследница балерины работает лишь для удовольствия. Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна прервала молчание и рассказала детали о своей предстоящей свадьбе и о непубличном женихе Никите.
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