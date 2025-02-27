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  • татьяна неструева
    аза русского  не судьба ..Дочь Волочковой р...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Тунеядки какие то. Да сейчас и парниши продаются, как жрицы древнейшей профессииВ Петербурге нашл...
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    А вообзе на такие звонки вообзе реагировать не надо на самрм деле.Бто обысно вранье.Если захотят взорвать предупрежда...Петербуржец «зами...

Дочь Волочковой раскрыла подробности о женихе и безбедной жизни

Дочь Волочковой раскрыла подробности о женихе и безбедной жизни

Оказалось, что наследница балерины работает лишь для удовольствия. Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна прервала молчание и рассказала детали о своей предстоящей свадьбе и о непубличном женихе Никите.

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тн
татьяна неструева
аза русского  не судьба ..
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