После окончания СВО будет ещё один конфликт: Разведка Швеции бьёт тревогу — Politico

Politico пишет, что к столкновению с Россией после окончания СВО готовится ШвецияГлава военной разведки Швеции Томас Нильссон считает, что даже после завершения специальной операции потенциал для конфликта сохранится.
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