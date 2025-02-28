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После окончания СВО будет ещё один конфликт: Разведка Швеции бьёт тревогу — Politico

После окончания СВО будет ещё один конфликт: Разведка Швеции бьёт тревогу — Politico

Politico пишет, что к столкновению с Россией после окончания СВО готовится ШвецияГлава военной разведки Швеции Томас Нильссон считает, что даже после завершения специальной операции потенциал для конфликта сохранится.

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