Radeon Super Resolution против FSR, NIS и DLSS: сравнение методов апскейлинга

В старые времена, когда компьютер не мог справиться с новой требовательной игрой, мы просто делали разрешение экрана поменьше, и это не вызывало никаких проблем, ведь преобладающие тогда CRT-мониторы на самом деле не имеют фиксированного разрешения.
В старые времена, когда компьютер не мог справиться с новой требовательной игрой, мы просто делали разрешение экрана поменьше, и это не вызывало никаких проблем, ведь преобладающие тогда CRT-мониторы на самом деле не имеют фиксированного разрешения.
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