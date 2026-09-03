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Бесплатная школьная столовая мэра Парижа оказалась «условно-бесплатной»

Бесплатная школьная столовая мэра Парижа оказалась «условно-бесплатной»

Одно из предвыборных обещаний мэра Парижа Эммануэля Грегуара о введении бесплатного питания в школьных столовых для детей из скромных семей было дополнено обязательством строгого посещения столовых в дни приема пищи, 3 сентября пишет французская газета 20 Minutes.

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