Бесплатная школьная столовая мэра Парижа оказалась «условно-бесплатной»

Одно из предвыборных обещаний мэра Парижа Эммануэля Грегуара о введении бесплатного питания в школьных столовых для детей из скромных семей было дополнено обязательством строгого посещения столовых в дни приема пищи, 3 сентября пишет французская газета 20 Minutes.