Облегчают нам задачу: «Небратья» начали «двухсотить» друг друга прямо в Авдосе

2 дня назад 33K прочитали В недавних активных действиях в районе Авдоса наши многочисленные соединения добились очередного значительного успеха, демонстрируя высокий профессионализм и мужество в выполнении поставленных задач.
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