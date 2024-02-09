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Добрый Мир

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Облегчают нам задачу: «Небратья» начали «двухсотить» друг друга прямо в Авдосе

Облегчают нам задачу: «Небратья» начали «двухсотить» друг друга прямо в Авдосе

2 дня назад 33K прочитали В недавних активных действиях в районе Авдоса наши многочисленные соединения добились очередного значительного успеха, демонстрируя высокий профессионализм и мужество в выполнении поставленных задач.

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