Франция отправила войска на Украину. Макрон начал мстить за унижение. Что ждет Европу?

Париж послал в помощь Киеву подразделения Иностранного легиона, пишет Asia Times. Эммануэль Макрон преследует две цели — "сыграть в крутого", не жертвуя при этом жизнями французских граждан, и отомстить России за то, что она ослабила его влияние в Африке.