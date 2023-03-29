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В Минэнерго США назвали страну крупнейшим экспортером СПГ в мире

В Минэнерго США назвали страну крупнейшим экспортером СПГ в мире

Помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос заявила, что Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

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