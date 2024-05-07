Автомобили наказанных за пьяную россиян передали на нужды СВО

Телеграм-канал «ЧП Пермь | Новости» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росимущества сообщает, что в Пермском крае транспортные средства четверых местных жителей, которые были наказаны за пьяную езду, были отправлены на зону проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.