Автомобили наказанных за пьяную россиян передали на нужды СВО

Телеграм-канал «ЧП Пермь | Новости» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росимущества сообщает, что в Пермском крае транспортные средства четверых местных жителей, которые были наказаны за пьяную езду, были отправлены на зону проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
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