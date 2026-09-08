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Газета.ру

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Тренер Слуцкий не верит в чемпионство "Спартака"

Тренер Слуцкий не верит в чемпионство "Спартака"

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что не верит в чемпионство московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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