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«Индиана» в одной победе от выхода в полуфинал плей-офф НБА. На возвращение «Кливленда» с 1-3 в серии дают 31%

«Индиана» в одной победе от выхода в полуфинал плей-офф НБА. На возвращение «Кливленда» с 1-3 в серии дают 31%

«Кливленд» сенсационно проигрывает «Индиане» в серии 2-го раунда плей-офф НБА. После четыре матчей «Пэйсерс» ведут со счетом 3-1.

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