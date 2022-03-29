Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Энтони Дэвис впервые после травмы принял участие в полноценной тренировке

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис в понедельник возобновил тренировки в общей группе. Дэвис тренировался с командой в полноценном режиме впервые после получения 16 февраля в матче против «Юты» травмы правого голеностопного сустава.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх