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Россиянам напомнили, что в Трудовом кодексе нет штрафов за опоздание работника

Россиянам напомнили, что в Трудовом кодексе нет штрафов за опоздание работника

Любые денежные взыскания за нарушение трудовой дисциплины противоречат закону и могут быть оспорены сотрудником в трудовой инспекции или суде Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает штрафов за опоздания на работу.

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