Barclays Warns Potential US Diesel Export Ban Could Backfire Senate Majority Leader John Thune revived discussion of a potential US diesel export ban with reporters Tuesday, a day after Interior Secretary Doug Burgum said any export halts on crude or petroleum products were unlikely to lower consumer prices.
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