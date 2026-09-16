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Zero Hedge

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Barclays Warns Potential US Diesel Export Ban Could Backfire

Barclays Warns Potential US Diesel Export Ban Could Backfire

Barclays Warns Potential US Diesel Export Ban Could Backfire Senate Majority Leader John Thune revived discussion of a potential US diesel export ban with reporters Tuesday, a day after Interior Secretary Doug Burgum said any export halts on crude or petroleum products were unlikely to lower consumer prices.

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