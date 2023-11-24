Завтра архангельский «Водник» сыграет против кировской «Родины»

Третий домашний и шестой в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом матч для «жёлто-зелёных» начнётся в 13:00 по московскому времениЯвным фаворитом в завтрашней игре является «Водник», который сейчас расположился на второй строчке турнирной таблице.