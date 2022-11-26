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Месси о 2:0 с Мексикой: «Аргентина знала, что нужен результат. Каждый матч – финал, ошибки недопустимы»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022. «В этом матче нам тяжело было победить, потому что Мексика хорошо играет.

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