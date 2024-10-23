«Минесота» и Руди Гобер продлят контракт на 3 года и 110 млн долларов

«Вулвз» и центровой (32 года, 216 см) заключат сделку на 3 года и 110 миллионов долларов. Гобер отказался от опции игрока на 46,6 миллиона на сезон-25/26 годов и получил новый многолетний контракт, обеспечивающий «Тимбервулвз» значительную гибкость в условиях, когда клубу приходится справляться с санкциями со стороны НБА на фоне роста платежной ведомости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в мае 2023 года
- Кафельников о том, что игроки уходят играть за Казахстан: «Они растут за наш счет, а потом Утемуратов предлагает им по 500 тысяч долларов в год»
- Стэн Вавринка: «Я не говорил, что планирую уйти из тенниса в этом году. Я по-прежнему хорошо играю и конкурентоспособен»
Свежие комментарии