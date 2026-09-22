Одноклассница заявила, что Валя Алексеева гнобила ее за внешность и лишний вес

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова продолжает разоблачать обладательницу титула «Мисс Россия — 2024» Валентину Алексееву.
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