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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» уступил в игровое время матча впервые в 2024 году. У миланцев были 14 побед и ничья с конца декабря

Команда Симоне Индзаги завершила основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» со счетом 1:2 после 1:0 в первой игре.

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