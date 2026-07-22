Выстрел, которого не жалко: как микроволны учат ПВО воевать с роями Арифметика современного неба обидна для обороняющегося.
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Выстрел, которого не жалко: как микроволны учат ПВО воевать с роями Арифметика современного неба обидна для обороняющегося.
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