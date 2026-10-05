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«Мёртвый жених». Детский костюм Zara вызвал скандал из-за сходства с формой узников Освенцима

«Мёртвый жених». Детский костюм Zara вызвал скандал из-за сходства с формой узников Освенцима

Известная сеть магазинов бюджетной модной одежды Zara попала в скандал в Британии, предложив своей покупательской аудитории детский костюм на Хэллоуин, который практически идентичен с формой узников концентрационного лагеря Освенцим времён Третьего рейха.

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