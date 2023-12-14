Алексей Немов: В Афинах и предположить не мог, что спортсменам придется делать такой выбор

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже, потому что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств их стран.
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