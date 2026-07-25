Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Близ Киева убит ведущий разработчик ПО для украинских БПЛА Гордиенко

Близ Киева убит ведущий разработчик ПО для украинских БПЛА Гордиенко

Стали известны новые подробности ракетного удара ВС РФ по выставке украинских вооружений 24 июля. Список жертв атаки пополнил ведущий разработчик программного обеспечения для украинских дронов Александр Гордиенко, пишет канал "Воевода вещает" со ссылкой на опубликованные на Украине некрологи.

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