Оценки экспертов из Украины о состоянии энергорынка страны вгоняют в ступор. Об этом заявил на странице в соцсетях депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
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