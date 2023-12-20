Оценки экспертов из Украины о состоянии энергорынка страны вгоняют в ступор. Об этом заявил на странице в соцсетях депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.