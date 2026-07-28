Орландо Блума засняли топлес вместе со швейцарской моделью Луизой Леммель

Орландо Блум наслаждается итальянским отпуском со швейцарской моделью Луизой Леммель — сообщает TMZ. Папарацци запечатлели, как актёр проводит летний отдых в Италии в компании своей возлюбленной — швейцарской модели Луизы Леммель.
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