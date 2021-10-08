ЦБ лишил еще один банк лицензии

Банк России отозвал лицензию у АО «ОРБАНК». Об этом сообщается на сайте ЦБ. В пояснении к отзыву лицензии сказано, что ОРБАНК нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России,.