Мультфильмы на все времена: что показать ребенку из своего детства

Во вторник, 8 апреля, отмечается День российской анимации. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого российского мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», созданного Владиславом Старевичем.