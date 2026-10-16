Starlink ограничил работу на Украине. 14 октября на Украине были введены ограничения на работу терминалов спутниковой связи Starlink, что, по словам украинских источников, привело к срыву ряда важных военных миссий.
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