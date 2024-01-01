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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Попросил бы у Деда Мороза, чтобы год был хорошим, спокойным. В спортивном плане – чтобы смог реализовать свои задумки»

– Самый необычный подарок – это, наверное, будильник, для выключения которого нужно было стрелять из пистолета.

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