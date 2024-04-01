Нововведения с 1 апреля: что изменится в работе бизнеса

Главные нововведения, вступающие в силу с 1 апреля, — в обзоре Бизнес-журнала. Так, недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, с 1 апреля будут рассчитываться иначе.