Как изменятся экзамены новосибирских школьников в ближайшие годы

Состоялась встреча родителей школьников с руководителем Рособрнадзора.В ходе встречи с родителями руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на вопросы, касающиеся изменений в системе экзаменов и других актуальных тем.
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