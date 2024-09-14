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Корабли Северного флота высадили десант на Чукотку в рамках учений "Океан-2024"

Корабли Северного флота высадили десант на Чукотку в рамках учений "Океан-2024"

Скриншот видео Арктическая экспедиционная группировка сил Северного флота, действующая в районах Северного Ледовитого океана, провела в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" высадку морского десанта на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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