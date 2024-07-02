Уделить время клубнике и еще 5 важных дел на даче в июле, о которых вы можете забыть

Дачники и садоводы привыкли летом к «привязке» к земле и посадкам. Невозможно забыть полить или удобрить растения, махнуть рукой на созревающие ягоды или не обращать внимание на погодные капризы и вредителей.
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